Riigikogu juhatus toetas Reformierakonna vangerdust, ent nullis oma teiste otsustega opositsioonisaadikute eesmärgi

Eile rääkis Kaja Kallas Eesti Päevalehele, et andis sisse taotluse, millega viidaks Valdo Randpere väliskomisjonist üle põhiseaduskomisjoni. Abielureferendumi eelnõuga tegelevas põhiseaduskomisjonis oleks selle liigutuse tagajärjel nii opositsiooni kui koalitsiooni esindajaid võrdselt - viis ja viis.

Sellise ümberliigutamise pidi heaks kiitma riigikogu juhatus, kuhu kuuluvad Henn Põlluaas (EKRE), Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ja Siim Kallas (Reformierakond).

Eile õhtul ütles riigikogu esimees Henn Põlluaas Delfile, et kuigi tema selle taotlusega veel tutvunud pole, on fraktsioonidel vaba voli oma liikmeid ühest komisjonist teise tõsta. “See on nende õigus,” ütles ta.

Hiljem avaldusega tutvudes leidis Põlluaas aga, et Reformierakonna plaan rikuks tema hinnangul riigikogu kodu- ja töökorraseaduses sätestatud võrdelisuse printsiipi ning tema seda kooskõlastada ei plaani.

“Riigikogu kodu - ja töökorraseadus sätestab, et komisjonid moodustatakse võrdelisuse printsiibil ja see tähendab seda, et vastavad jõujooned peavad jääma komisjonides samaks kui riigikogus, ehk siis fraktsioonide proportsioonid komisjonides peavad vastama riigikogus vastavatele proportsioonidele. Kui nüüd Reformierakond saaks võimaluse tuua lisaks veel ühe inimese põhiseaduskomisjoni, siis need proportsioonid läheks paigast ära ja võrdelisuse printsiip saab rikutud. Seetõttu jah, lähtudes just riigikogu kodu- ja töökorraseadusest, mina sellega ei nõustu,” ütles Henn Põlluaas täna Delfile.

Veidi enne kella 16 tuli aga riigikogu pressiteade, kus seisab, et riigikogu juhatus kinnitas põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisu muudatused.

"Riigikogu juhatus kinnitas Maria Jufereva-Skuratovski lahkumise väliskomisjoni liikme kohalt ja asumise põhiseaduskomisjoni liikme kohale. Samuti kinnitati Valdo Randpere lahkumine väliskomisjoni liikme kohalt ja asumine põhiseaduskomisjoni liikme kohale," märgiti teates.

Riigikogu juhatus muutis eelnevalt oma otsusega riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu, mille kohaselt määrati põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni liikmete arv järgmiselt: põhiseaduskomisjon 11 liiget ja väliskomisjon 11 liiget. Samuti muudeti kohtade jaotamist fraktsioonide vahel. Eesti Keskerakonna fraktsioonil on põhiseaduskomisjonis kolm kohta ning Eesti Reformierakonna fraktsioonil neli kohta.