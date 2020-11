Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta rahvahääletusena presidendi otsevalimise kohta arvamuse küsimise

Eelnõu näeb ette küsida Eesti Vabariigi kodanike seisukohta, kas president peab olema Eesti rahva poolt valitav. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eelnõu algatas riigikogulane Kalle Grünthal neljapäeval, kui ütles, et meestepäeva puhul oleks paslik teha ka üks mehine tegu.

Grünthali ettepanek on panna 18. aprillil korraldatavale rahvahääletusele ka küsimus: "kas president peab olema Eesti rahva poolt valitav?" Lahtrid vastusevariantidena oleksid "Jah" ja "Ei".

Otsuse eesmärk on Grünthali sõnul küsida Eesti Vabariigi kodanike seisukohta, kas president peaks olema Eesti rahva poolt valitav.

"Tsiteerides Neil Armstrongi, on see suur hüpe, väike samm minule, kuid suur hüpe kogu Eesti rahvale tema arengus. Rahvahääletust ei maksa karta. Šveitsis on 12 aasta jooksul toimunud 105 rahvahääletust," teatas Grünthal.