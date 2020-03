Riigikogu ja valitsus palgatõusu külmutama ei kipu, annetamine jääb igaühe südametunnistuse asjaks

„Ei ole garanteeritud, et kõik riigikogu liikmed on sellega nõus,” nentis keskerakondlasest riigikogulane Enn Eesmaa. „Meie hulgas on üsna rikkaid inimesi, kuid on ka neid, kes elavad sellest palgast, mida riigikogulane saab. Tõsi, see on tunduvalt suurem kui Eesti keskmine.”

Mida tähendab annetamine riigile, ei osanud Eesmaa täpsustada, sest sellest ei ole veel juttu olnud. „Detailid pole läbi arutatud, tegu on esialgse üleskutsega,” sõnas ta. Küll aga ütles Eesmaa, et annetuste tegemine on riigikogulastele, sh talle endale sagedane tegevus, mis ajalehe veergudele ei jõua. „Mina saan paar-kolm kirja kuus, milles palutakse toetust, näiteks noored küsivad raha õppimaasumiseks,” sõnas ta.

Seaduslikult ei ole palgatõusust võimalik loobuda, ütles EKRE-lasest riigikogu liige Helle-Moonika Helme. „Loobuda saab ainult igaüks ise – näiteks annetada isikliku palgatõusu osa.” Helme sõnul puudub nii riigikogul kui ka valitsusel seaduslik võti ettenähtud palgatõusu tagasikeeramiseks. „Kui keegi tunneb, et tema südametunnistus vaevab selle koha pealt vaevab, siis ta saab annetada,” rääkis Helme. „Ega muid võimalusi ei ole.”

Helme ütles, et temal ei ole seda palgatõusu vaja. „Kohe, kui see palgatõusu uudis tuli, mõtlesin kohe, et appikene, see on nii ebaõiglane,” rääkis ta. Kui oleks olemas fond, mis suunab raha koroonaviiruse testimise võimekuse parandamisse, kannaks ta oma kohemaid sinna raha üle.