Riigikogu ja valitsus kogunevad ikka silmast silma, e-tööd teevad ainult parlamendi komisjonid

„Riigikogul ei ole ei kaugtöö ega elektroonilise hääletamise võimalust,” ütles riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE). „Ainuke võimalus võimalus seadusi vastu võtta ja nende asjus hääletada on tulla füüsiliselt kokku.” Põlluaasa sõnul on tehtud elektrooniliseks komisjonide töö, aga riigikogu suure saali tööd ei saa nii muuta. See puudutab ka järgmisel nädalal toimuvat riigikogu uue juhatuse valimimist – tuleb tulla kohale ja hääletada.

„Kahjuks ei arvesta tänased seadused kriisisituatsioonidega,” tõdes Põlluaas. „Jah, peaks seadusi kiiresti muutma. Aga praegune riigikogu töö- ja kodukorra seadus näeb kõigi seaduste menetlemiseks ette kindla korra ja ajalised piirid, me ei saa neist üle minna. Seaduste muutmine võtab tahes tahtmata aega, ka juba sisulise poole pealt.” Põlluaas möönis, et olukord on väga halb: „Kui meie seas on nakatunuid või viiruse kandjaid, siis pole muud võimalust kui tulla kokku. Kõigil, kel on kahtlus või juba tuvastatud nakatumine, paneme südamele, et nad ei tuleks teisi nakatama.”

Kuigi valitsus võib eriolukorras teha kiireid otsuseid, mis hakkavad kehtima jalamaid, ei saa ta neid teha riigikogu kohta. „Riigikogu on põhiseaduslik institutsioon, mis saab oma tööd saab reguleerida ainult ise,” rõhutas Põlluaas. Riigikogu menetleb riigikogu praegu ainult kiireloomulisi ja tähtsaid eelnõusid, mida on võimalik kõrvale lükata, see lükatakse kõrvale.