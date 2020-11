Riigikogu infotunnis andsid aru Ratas, Aab ja Lukas

Riigikogu liikmed uurisid tänases infotunnis peaministrilt teiste teemade seas koroonaviiruse ja haiguspäevade kohta.

Indrek Saar küsis peaminister Jüri Rataselt haiguspäevade varasema hüvitamise võimalikkuse kohta. Ratas märkis vastuses, et selles küsimuses tuleb leida tasakaal Töötukassa ja Haigekassa osas. Kevadel oli tema sõnul ajutiselt kord, kus haiguspäevi hüvitati varem kui praegu, see kord kestis mõne kuu ja palju inimesi jäi tänu sellele meetmele haigena koju. Peaminister sõnas, et praegu on välja pakutud lahend, et hakata ajutiselt hüvitama teisest haiguspäevast, mitte neljandast päevast. Selle kohaselt toodaks tööandjate hüvitatav periood varasemaks ja alates kuuendast haiguspäevast peaks haiguspäevade eest hakkama maksma Haigekassa.

Ratas ütles, et kindlat kokkulepet veel ei ole ja arutelud kindlasti jätkuvad. Võimalik uus hüvitamiskord tuleb tema sõnul kokku leppida nii tööandjate kui ka ametiühingutega. „Nende poolt on välja pakutud, et hüvitamine võiks hakata pihta teisest päevast, mitte neljandast päevast, teine kuni viies päev tööandjad 70% ja sealt edasi Haigekassa. Ma arvan, et see ettepanek väärib edasist arutamist ja edasi kaalumist,“ rääkis peaminister.

Helmen Kütt uuris Rataselt, kas haiguspäevade hüvitamine ei võiks ajutiselt olla hoopis esimesest päevast, nagu oli kevadel. Ratas vastas, et seda varianti ei ole väga sügavalt arutatud ning kordas varem öeldut, et arutelul on olnud see, et hüvitis oleks alates teisest päevast.

Keit Pentus-Rosimannus küsis peaministrilt riskirühmade ja koroonaviiruse vaktsiini kohta. Ratas sõnas, et pingutusi tehakse suuremate riskikohtade suunal – näiteks hooldekodude puhul. Üks esimesi konkreetseid piiranguid oli tema sõnul see, et hooldekodude töötajad peavad kandma maske ning hooldekodude külastused on praeguseks paljuski lõppenud või katkenud.

Vaktsiini kohta ütles peaminister, et kokku on seitse suuremat tootjat, kellega Euroopa Komisjon on liikmesriikide nimel erinevaid läbirääkimisi pidanud. Eesti on Ratase sõnul ühinenud eelostulepinguga kahega neist ja peaks ilmselt uuel nädalal otsustama, kas ühineda ka kolmandaga.