Riigikogu esimees võidupühal: meie ülesanne on hoida ja kaitsta seda imeilusat maad

"Me võitsime Vabadussõja ja panime aluse oma riigile. Me oleme läbinud keerulise ajalooteekonna. Seda peab tundma ja tutvustama noortele," rääkis Põlluaas oma sõnavõtus. "Kui me ei tunne ajalugu, kui puudub rahvuslik iseteadlikkus ja uhkus, siis muutume juuretuteks. Ja juurteta puu hääbub."

Põlluaas avaldas kindlust, et me saame kõikidest raskustest üle ka tulevikus, sest eestluse aated on sügaval meie südametes. "Võideldes ükskõik kui osava või ülekaaluka vaenlasega, jääb lõpuks alati peale see, kes tõstab kõrgele moraali põhimõtted, kaitseb oma peret, maad ja rahvast. Tähtis on tahe – vabadusetahe, isamaa kaitsmise tahe, tahe olla ja jääda peremeheks omaenda kodumaal. Meil on see tahe!" ütles ta.

Põlluaasa sõnul on meie ülesanne hoida ja kaitsta seda imeilusat maad ning anda see edasi veelgi paremana ja veelgi ilusamana, et ka lastel ja kõigil järeltulevatel põlvedel vabaduse pirrud lõõmaksid.

Võidupüha üritused said täna alguse hommikul kell 7, kui naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased heiskasid Eesti lipu igasse maakonnakeskusesse. Tallinnas tõusis lipp Pika Hermanni torni. Kuberneri aias süütasid noorkotkad tikkude või välgumihkli abita muinastule, mis kell 11 ühendatakse Kadriorus presidendi lossi ees Toril süüdatud mäletustulega võidutuleks ning seejärel saadab president võidutuled igasse maakonda.

Võidupühaga tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919. aastal.