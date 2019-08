Riigikogu erikomisjon otsustas, et Viktor Vassiljevi ja Kadri Simsoni korruptsioonikahtlustel pole alust

Erikomisjon võttis teema uurida seoses juunis Eesti Ekspressis ilmunud artikliga konfliktist Vassiljevi majandustegevuses. Erikomisjon palus seepeale haigekassalt, terviseametilt ja Tallinna vee-ettevõtjate järelevalve sihtasutuse nõukogult hinnangut Vassiljevi majandushuvide kohta, et teha kindlaks, kas pole eksitud korruptsioonivastase seaduse vastu.

Simsoni korruptsioonikahtlusel pole alust

Täna arutas erikomisjon ka Kadri Simsoni korruptsioonikahtlust seoses reisiga Kariibidele aastal 2016. Raiki sõnul tuvastas komisjon, et selle reisi maksis Simsoni elukaaslane ning see ei olnud Rakvere lihatööstuse raha eest ostetud, nagu tollal kahtlustati.

“Me saime selle reisi kohta dokumendid, ka Simsoni elukaaslase pangaväljavõtte, kus on näha, et ta kandis raha Reisieksperdile,” kinnitas Raik ja lisas, et põhjust Simsoni teisi reise uurida ei ole, sest Simson pole kinnitanud, et ta oleks kuskil mujal reisil käinud. Ajendi konkreetse reisi uurimiseks said nad ajakirjanduses levinud infost. Ärilehele ütles Simson juba juuli alguses, et tal puudub seos HKScani kaasusega.

Samuti tuli korruptsioonivastases komisjonis täna arutusele ka praegu IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo nõuniku ametit pidava Viive Aasma juhtum, kes süüdistas aastal 2018 sotsiaaldemokraate, kuna hanke võitis Aasma hinnangul neile sobiv suhtekorraldusfirma.

“Arutasime seda täna esimest korda, vaatasime Aasma esitatud dokumente, mida oli 6-7cm paksune pakk paberit,” ütles Raik. “Esitasin täiendavaid küsimusi nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kui erakondade järelevalve komisjoni, et uurida, mis nende kunagise otsuse taga oli, kui nad väitsid, et poliitilist korruptsiooni ei ole.”

Raik lisas, et nad arutavad Aasma juhtumit septembris uuesti, kui nad on saanud vastused MKM-ist ja erakondade järelevalve komisjonist.