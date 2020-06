Riigikogu erikomisjon arutab ravikindlustusraha väärkasutust

Arutelu ajend on riigikontrolli kontrolliaruanne, mis tõi välja, et haigekassa ei suuda oma kontrollitegevusega süsteemselt ennetada ega tuvastada ravikindlustusraha väärkasutusi.

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on väga halb, kui ravikindlustuse pettuste puhul on karistused vaid sümboolsed ja haigekassa selgitusel rakendatakse neid ainult äärmisel vajadusel. "Pettusega ongi tekkinud juba äärmine vajadus karistada ja selle vajaduse ennetamiseks on heidutus," rääkis ta. "Vahele jäämise risk ja karistus ei tohi ära tasuda," lisas Ligi.

Dokumentide automaatne võrdlus võimaldaks Ligi sõnul kontrollida rohkem arveid. "Kuna patsiendikontroll on teatud juhtudel ainus võimalus, tuleb ka see teavitamisega tõhusamaks muuta," ütles ta.

Vastutus ei piirdu Ligi kinnitusel aga haigekassaga. "Kuigi vastutav minister on ka selle nõukogu esimees, kuuluvad tema haldusalasse veel tervise- ja ravimiamet, kelle kõigi koostööst raviraha kasutuse aususe ja otstarbekuse tagamine sõltub," märkis erikomisjoni esimees.

Istungile on kutsutud on sotsiaalminister Tanel Kiik, haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse direktor Katrin Reinhold, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, riigikontrolli auditijuht Mart Vain ning teised sama institutsiooni esindajad.

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes. Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata riigikogu YouTube´i kanalil (salvestis jõuab veebi viivitusega).