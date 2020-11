Riigikogu eraldab "katuserahadest" rasvaseima tüki abordivastasele liikumisele

MTÜ esimene nähtav tegevus leidis aset tänavu augustis, mil ühing korraldas abordivastase meeleavalduse.

"Ootame kohale kõiki, kes peavad elu pühaks ja kellele lähevad korda kõik elud, ka sündimata elud ning kes hoolivad Eesti tulevikust," ütlesid korraldajad Facebookis.

MTÜ Elu Marss juht Lydia Hõbesalu ütles toona ERR-ile, et eesmärk on teadvustada, et iga laps on väärtuslik. "Et loode emaihus ei ole mitte üks rakuke vaid see on juba isiksus, kellesse on kodeeritud elu ja kogu tema saatus," ütles Hõbesalu.

Marsist võtsid osa EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme ja aseesimees, siseminister Mart Helme.

