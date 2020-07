Riigikogu ei toetanud Reformierakonna tööjõukriisi leevendamise eelnõud

Ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata tegi Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Ettepanekut toetas 52 ja vastu oli 42 riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Eelnõu eesmärk oli hoida juba Eestis töötavat välistööjõudu, mis täidaks vajaduste lünki, mida tööjõu vaba liikumise peatumisel ei saa täita Eesti elanike arvel. Kõige teravam on olukord põllumajanduses hooajatöödel, kuid ka ehituses, tööstuses, sotsiaalhoolekandes ja mujal on välistööjõu kaotus korvamatu.

Eelnõu algataja Jürgen Ligi (Reformierakond) ütles riigikogu ees kõneledes, et majandusele on seatud piirangud tööjõu vaba liikumise tõkestamise vormis. „Niimoodi ei saa ükski ettevõte, kes tööjõu liikumisest sõltub, oma tegevusi planeerida ega tegelikult ka jätkata. Ja selliseid ettevõtteid on väga palju, väga erinevates valdkondades. Suurusjärgud, millest me räägime, on aastas lühiajalist tööjõudu 15 000 - 20 000 viimasel ajal olnud, nendes kolmveerand on ukrainlased," rääkis Ligi. „Valdkonnad, mis neid kõige rohkem kasutavad, see on siis tuhandetes, ma ei hakka täpseid numbreid teile sellepärast ütlema, et see on ju hästi muutuv, aga põhimõtteliselt põhiline osa töõjõust - ajutisest tööjõust - on ehituses, tööstuses, samuti laonduses ja transpordis. Põllumajanduses on ainult umbes kümnendik või vähem, nii et me ei räägi ainult põllumajandusest."

Ligi sõnul näitavad need numbrid, et Eestis on tavaolukorras absoluutne tööjõupuudus. „Aga igas olukorras on Eestis struktuurne tööjõupuudus. Me lihtsalt Eestist ei saa igasse valdkondadesse töötajaid ja paljud arvud on paratamatult sellest sõltuvad, see on ka kaasaja majanduse eripära. Kriisis taandub küll absoluutne tööpuudus numbriliselt, aga struktuurne jääb," jätkas ta.

„Tööandjad räägivad, et meil on aastas vaja tuua järgmise kümne aasta jooksul siia sisse 10 000 töötajat. Meie ei räägi siin sellest. Ma arvan, et see ei ole jätkusuutlik arengutee. Me ei propageeri seda, kuigi meil siiski on vaja teada hinnanguid, ja tööandjad ei ole ainsad, kes seda on välja toonud, meie tööealiste inimeste arv väheneb, aga me peame sellega ikka eelkõige kohanema, kuid praegu lihtsalt on olukord erakorraline ja kohanemiseks mingit võimalust ei ole tegelikult valitsus jätnud," märkis Ligi.