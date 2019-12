Riigikantselei kinnitas Boris Johnsoni homset visiiti Eestisse

Valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver kinnitas, et laupäeval külastab Johnson Eestit, kuid rohkem infot ta praegu avalikkusega jagada ei saa.

Jüri Ratasega kutsus tooride juhi kohe valimisjärgsel ööl SMS-sõnumeid vahetades Eestisse külla.

„Ma juba esitasin ka esialgse palve Boris Johnsonile tulla Eestisse. See toimus täna öösel, vahetasin temaga SMS-i ja ütlesin, et ta on alati oodatud oma sõdureid külastama,“ ütles Ratas eelmisel nädalal Delfile.

Kaitseväe pressijaoskonna leitnant Taavi Laasik ütles, et neile pole veel öeldud, et Johnson Tapa kaitseväelinnakut külastaks. “Aga kui selgub, et nii on, siis muidugi aitame visiidile kaasa,” sõnas Laasik.

Tapal teenivad teiste sõdurite kõrval ka Briti kodakondsusega inimesed. Siiski pole veel kindel, kas Johnson Tapale viiakse. Seaver ei soovinud ühtegi spekulatsiooni Johnsoni visiidi detailide kohta praegu kommenteerida.

Boris Johnsoni ja Jüri Ratta kohtumist korraldab riigikantselei.