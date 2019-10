Riigikaitsekomisjoni arutas kaitseväe ettepanekut ajateenijad õhtuti koju lubada

Komisjoni esimehe Andres Metsoja sõnul toetab komisjon kaitseväe uut algatust hakata lubama ajateenijaid õhtuti üksustest koju, kuid kas ja kuidas see toimib, vajab täpsemat analüüsi. "Kaitsevägi peab mõistma, kas tegemist on lisamotivatsiooniga ja seda mõju tuleks kindlasti mõne aja möödumisel hinnata," märkis Metsoja. Samas viitas esimees, et praegu on avalikkuses tekkinud sel teemal palju küsimusi, mis vajaksid vastuseid senisest parema kommunikatsiooni kaudu.

Metsoja lisas, et on heameel, et ajateenistuse populaarsus ja riigikaitsetahe noorte hulgas üha enam kasvavad ning sellel on kindlasti oma roll kaitseväe tingimuste paranemisel.

Komisjoni aseesimehe Kalle Laaneti sõnul on tegemist positiivse arenguga ning kindlasti motiveerib see noori eesmärke täitma ja kasvatab neis vastutustundlikkust. "Kahjuks on aga avalikkuses jäänud mulje, et kõik saavad võimaluse igal ajal üksustest õhtuti väljas käia. Pigem peaks kaitsevägi oma sõnumites rõhutama, et tegemist on loaga, mis antakse vastutasuks korrektse ajateenimise puhul, mitte jätma sellest muljet kui baasloast," märkis Laanet.

