Riigihalduse minister Anneli Ott andis ametivande

Lisaks Otile asus tänasest haridus- ja teadusministri ametisse ka seni riigihalduse ministrina töötanud Jaak Aab, kes teise ministeeriumi etteotsa asudes ametivannet kordama ei pidanud.

Peaminister Jüri Ratas avaldas veendumust, et nii Ott kui ka Aab suudavad uues ametis kiiresti kohaneda. "Anneli Ott on pikalt töötanud kohalike omavalitsuste tasandil ning seisnud tasakaalustatud piirkondliku arengu eest riigikogus. Olen kindel, et valitsuses jätkab ta panustamist regionaalsesse edenemisse, et kõikjal Eestis oleks hea elada," ütles ta. "Jaak Aab on staažikas poliitik, kes on panustanud ministrina kolmes valitsuses. Usun, et haridus- ja teadusministrina seisab ta kindlalt selle eest, et meie haridus oleks kvaliteetne, haridustöötajad väärtustatud ning kõrgharidus ja teadus saaksid areneda."

Ministrivahetused tingis haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tagasiastumine. Reps esitas peaministrile tagasiastumisavalduse 20. novembril ning päev hiljem vabastas president ta ametist.