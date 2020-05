Riigihalduse minister Aab: isikukaitsevahendite varumisel võetakse aluseks aprillikuu vajadused

"Sügiseks ja ka edaspidiseks on kavas luua riigi keskne vähemalt ühe kuu isikukaitsevahendite varu, millele lisandub ka ühe kuu varu, mille peavad asutused endale ise tagama. Ehk siis kokku kahe kuu varu," ütles Jaak Aab Delfile.

Kui palju võiks isikaitsevahendeid vaja minna ja kui palju on selleks raha ette nähtud, on Aabi sõnul veel lahtine, sest see sõltub sellest, millistest prognoosidest täpsemalt lähtuma hakatakse.

"Vajaduste täpsemad hinnangud on veel koostamisel. Vastava varu loomise kava jõuab valitsuse istungile 4. juunil. Seni pannakse paika veel täpsemaid hinnanguid ja vajadusi, mistõttu ei ole võimalik veel täpsetest detailidest rääkida," lausus Aab.

Varude vajadus otsustatakse Aabi sõnul kevadiste kogemuste ning terviseameti, tervishoiuasutuste ning muude asjaga seotud organisatsioonide hinnangute põhjal. "Eelkõige võetakse aluseks aprillis selgunud reaalsete vajaduste hulgad," märkis ta.

Kuna praegu on isikukaitsevahendite kasutamine prognoositust väiksem olnud, saab riik osa ülejäävatest kaitsevahenditest sügisesse varusse suunata. "Juuni lõpuni tagatud varudest ei kulu kõik ära, sest nende vajadus ja kasutamine on vahepeal vähenenud - varud telliti aprilli suuremaid vajadusi arvestades. Üle jäävad vahendid jäävad sügisesse varusse ja tänu sellele peame neid sügiseks vähem juurde tellima," rääkis Aab.

Küsimusele, kuidas tagatakse isikaitsevahendite tarnekindlus, vastas Aab, et varud tellitakse ja transporditakse Eestisse suvisel ajal, mil tarnevõimekus parem ning ka hinnad on soodsamad. "Lisaks kasutatakse maksimaalselt ära Eesti kohalike tootjate võimekus," lisas minister.

