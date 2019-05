Riigieelarvestrateegias sihitakse Saaremaale suurema lennukiga lennuühenduse avamist, lisalaev tuleb suveks

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on oluline panustada saarte elanike kindlustundesse. „Saarlased võivad edaspidi kindlad olla, et suvisel nõudluse tipumomentidel säilitame vähemalt sama parvlaeva liiklusmahu nagu seni ning seda olukorras, kus valitsusel on kokkuhoiu plaanid,“ märkis Aas.

Ministri sõnul tegeleme samuti edasi, et lähemas tulevikus oleks Kuressaare liinile tulemas ka suurem lennuk. „Hetkel ootame küll hanke lõplikku tulemust, kuid loodame lähiajal leida lahenduse,“ lisas ta.

„Lisalaeva kasutamine suvekuudel on ühtlasi ka riigile tasuv, kuna sel perioodil on ka piletitulu kõige suurem, mis aitab kulusid laeva liinile toomiseks katta,“ lisas Aas. Ministri sõnul tuleb pikas pildis silmas pidada ka võimalust, et lisalaev tuuakse liinile kogu aastaks.

Otsus ei anna mitte ainult saarlastele kindlust, vaid võimaldab TS Laevadel teha pikaajalisemaid kokkuleppeid ja plaane.