Riigieelarve erikomisjoni esimees Jürgen Ligi: ootan, et Helme vabastataks ametist ning Freeh leping tühistataks

"Ma saan aru küll, et pühade ajaks kirjutavad ajalehed uudised ette valmis, aga no Martin Helme vabastamine ja Louis Freeh lepingu tühistamine võiks praegu ikka onlainuudis olla," kirjutas Ligi oma postituses. "Helme on riiki esindanud kõiki protseduure, ametkondi ja analüüse vältides era(konna)viisiliselt ning tulemus on Eesti valitsuse leping sisuliselt Vene mõjuagendiga Vene huve puudutavas asjas, sealhulgas rahapesus."

Ligi põhjendas oma arvamust sellega, et Freeh on korduvalt käinud Kremlist juhiseid saamas - muuhulgas eesmärgil saavutada Prevezoni rahapesukriminaalasja lõpetamine ning Venemaale sanktsioonid tinginud Magnitski akti peatamine.

"Ta on esindanud Kremli ja allilma seostega oligarhe ja saanud ülesande teha koostööd Kremli agendi Vesselnitskajaga, kellel omakorda on USAs kriminaalasi," sõnas ta lisaks.

Ligile ei meeldi, et Freeh on korduvalt väitnud, et saab Eestit esindada advokaadina, kuigi too on jäänud vahele taandumisega advokaadibüroost, vältimaks advokaado eetikakoodeksit. Ta märkis, et Freeh on jäänud edasi eetilisse konflikti ning laiendanud huvide konflikti lobisti eetikareeglitesse.

"Selline mees ei saa Eestit vahendada eetiliselt, aga teda ka ei võeta tõsiselt ei info jagamise ega argumentide ja uste avanemise poolest," sõnas Ligi. "Ja muidugi vastutab Eestis Helme, kui me ülejäänud valitsususe suhtes, kes ise otsustas märtsis koostööd teha ja probleemid vältida, andestavad oleme."