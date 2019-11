Riigi kaitsmiseks kaasatakse vajadusel kogu ühiskond ja mistahes vahendid ning varud

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul hõlmab praegune riigikaitse väga erinevaid valdkondi, mille tulemusel on riigikaitse olemus muutunud. „Riigikaitse ei ole enam pelgalt sõjaline kaitse, mis hõlmab relvajõudude tegevust konventsionaalsete rünnete tõrjumiseks. Selleks, et tõhusalt tõrjuda ohtusid ja paindlikult reageerida nii sõjalistele kui ka mittesõjalistele rünnetele, tõusetus vajadus riigikaitset ja julgeolekut reguleerivad seadused ajakohastada ja ühtlustada,“ rääkis Aeg.

Uues riigikaitseseaduses rõhutatakse, et riigikaitse muude eesmärkide, sealhulgas iseseisvuse, sõltumatuse ja põhiseadusliku korra kaitse, kõrval on oluline elanikkonna turvalisuse tagamine. „Riigikaitse on kogu ühiskonna asi, meie turvatunnet ohustavate sündmustega toimetulek eeldab iga ühiskonnaliikme panust. Nii näeb eelnõu ette, et riigi kaitsmiseks kaasatakse vajadusel kogu ühiskond ning mistahes vahendid ja varud. Ühtlasi on tähtis, et iga osaline teab ja täidab temale ettenähtud riigikaitselist kohustust ning toetab teisi asutusi ühise eesmärgi saavutamiseks,“ ütles justiitsminister.

Eelnõus nähakse ette, et kaitseolukorra lahendamiseks või avaliku korra kaitseks võib riigil olla vaja võtta kasutusse või sundvõõrandada ka tsiviilsektorile kuuluvaid asju, näiteks generaatoreid ja sõidukeid. Oluline on see, et tegemist oleks olukorraga, kus riigil endal pole tõepoolest võimalik muid vahendeid kasutada. Samuti võidakse panna inimestele jätkuvalt ühekordseid töökohustusi ja kaasata neid korrakaitsesse. Ette nähakse ka see, et riivest tulenevalt makstakse hüvitist.