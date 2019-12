Riigi ilmateenistus andis homseks karmi tormihoiatuse: marutuuled murravad puid ning oodata on elektrikatkestusi

"Homme liigub üle Lõuna-Soome aktiivne tsüklon, mis toob Eesti kohale vihmasaju ja tormituuled. Merel võib esineda lausa orkaanimõõtu tuulepuhanguid (33m/s). Madalrõhkkonna tagalas hakkab meile külma õhu sissevool," hoiatas täna Teeilmakeskus.

Homme päeval tugevneb kiiresti lõuna- ja edelatuul, õhtuks pöördub läände ja loodesse 12-17, puhanguti kuni 25, saartel ja rannikul kuni 30 m/s, teatas riigi ilmateenistus Delfile.

Riigi ilmateenistus andis täna õhtul homseks ka II taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm on ohtlik ning tuleks olla tähelepanelik ja pidevalt ilmaprognoosi jälgida.

Päästeameti nõuanded homseks tormiks:

Enne tormi:

- Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.

- Pargi sõiduk lagedale või garaaži.

- Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki

- Tangi auto kütusepaak täis

Tormi ajal:

- Püsi siseruumides.

- Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.

- Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.

- Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.

- Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

- Teavita sellest ka elektriettevõtteid.

- Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.