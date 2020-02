Riho Terrasel on Euroopa Parlamendis kaks assistenti. Neist üks abistas varem Indrek Tarandit

Terras ütles möödunud nädalal Delfile, et esialgu tuleb talle appi kaks inimest. Ametlikult ongi tema juures tööle asunud Karl Robert Lausma ja Ott Keerberg.

Lausma on varasemalt Euroopa Parlamendis Indrek Tarandi juures töötanud. Terras ütles, et Lausma on oluline kui side, kes teab, kuidas seal asjad käivad ning kirjeldas teda kui tubli noormeest, kirjutas ERR. Lausma kasuks rääkis Terrase sõnul ka see, et tänu varasemale töökogemusele oli tema palkamine meeskonda lihtsam.

Terrase teine assistent Ott Keerberg töötas pikalt kaitseministeeriumis. Ministeeriumi nõunikuna oli tema viimane tööpäev eile, ütles kaitseministeeriumi väliskommunikatsiooni nõunik Roland Murof.

Värske saadik

Endine kaitseväe juhataja Terras sai veebruari alguses seitsmendaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmeks, kui Suurbritannia Euroopa Liidust lahkus. Eesti sai seetõttu ühe koha juurde ehk nüüd on varasema kuue saadiku asemel seitse saadikut.

Europarlamendi valimistel sai Terras Isamaa esinumbrina 21 477 häält.