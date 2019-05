Riho Terras: parem- ja vasakpopulistide eesmärk on Euroopat nõrgestada

Terrase sõnul pole Euroopa Parlamendi valimised olulised mitte ainult Isamaa jaoks, vaid need on olulised Eestile ja Euroopale, sest Euroopa käekäik laiemalt mõjutab otseselt Eesti inimeste käekäiku.

"Euroopas toimuvad poliitilised protsessid ei ole kellelegi üllatuseks. Populism punub pesa ja kinnitab kanda. Polegi oluline, kas on tegu vasak- või parempopulismiga ja Itaalia näitel on nad ühes valitsuskoalitsioonis suisa koos," nentis Terras. "Populistide eesmärk on Euroopat nõrgestada, sest Euroopa nõuab vastutustunnet ja reeglitest kinnipidamist."

Terrase sõnul on Euroopa põhivabadused, nagu teenuste, kaupade ja tööjõu liikumine kindlalt tagatud ainult siis, kui inimestel on usaldus Euroopa vastu. "Isikute, sealhulgas tööjõu vaba liikumine on mõeldav ainult siis kui Euroopa välispiirid peavad," rõhutas Terras.

Nii Eestis kui ka Euroopas on Terrase hinnangul keskne küsimus, kuidas luua tasuvaid töökohti ja tagada suuremad sissetulekud. Inimeste sissetulekuid käsu korras tõsta ei saa, kuid saab luua soodsama ettevõtluskeskkonna. "Tugev ja heal järjel Euroopa majandusruum on üks julgeoleku eeldusi, seetõttu on see ka meie jaoks tähtis poliitiline eesmärk," sõnas ta.