Riho Terras nõuab europarlamendis ringlema saadetud algatusega Josep Borrelli tagasiastumist

Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Josep Borrell on saanud nii EL-i liikmesriikide seas kui ka rahvusvahelisel areenil üksmeelse kriitikalaviiniosaliseks: unisoonis lausutakse, kuidas häbist ja läbikukkumistest nõretanud visiit Moskvasse poleks üldse pidanud aset leidma.

Et liidu välispoliitika säärasest põntsust väärikalt taastuks, kogub Eesti europarlamendisaadik Riho Terras kolleegide seas Borrelli vastu astumiseks allkirju. Kuidas see siiani edenenud on? Ning mida arvavad sellest Terrase kolleegid, Jaak Madison ja Yana Toom?