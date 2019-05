Riho Terras leiab, et EKRE vilistab Eesti julgeolekule: Le Pen ei satu siia niisama möödaminnes

"Marine Le Peni ja EKRE juhtide kohtumine Eestis vastab küsimusele, miks julgeolekuküsimuste asemel räägitakse EKRE valimisreklaamides banaanidest. EKRE poliitikute väide, et Le Pen on end Eestisse ise kutsunud näib ebatõenäoline, sest poliitikud ei satu sellistele kohtumistele niisama möödaminnes," arvab Terras.

"Parempopulistlikud erakonnad on olnud Euroopa Parlamendis seni killustatud, sest paljudes küsimustes valitsevad erimeelsused. Suhtumine Venemaasse peaks olema peamine põhjus, miks Le Penist ja paljudest teistest populistidest eemale hoida. Nüüd tundub, et Eesti julgeoleku osas on EKRE valmis silma kinni pigistama," jätkab Terras. "Külla on kutsutud ju poliitik, kes on olnud vastu NATO kaitsehoiakule Ida-Euroopas, kes arvab et Krimm kuulub Venemaale ning kelle arvates tuleks sanktsioonid Venemaale tühistada."

Europarlamenti pürgiv Terras lisab, et Isamaa ja nende liitlased Euroopas on seadnud erinevalt EKREst esikohale Eesti huvid.

Madison: mina teda Eestisse ei kutsunud

Jaak Madison eitas eelmisel nädalal nagu oleks tema Le Peni Eestisse külla kutsunud. "Mina pole Marine Le Peni Eestisse kutsunud, ta tuleb ise," oli Jaak Madisoni sõnum Delfi stuudios. Ta ei tunne muret selle üle, et Le Peni varasemad seisukohad on Venemaa välispoliitikaga kulgenud ühes joones - ta on õigustanud Krimmi annekteerimist ning on öelnud, et Ida-Euroopa riigid on vene vähemuse osas valesti meelestatud, puudutaku see siis sanktsioneerimist või nendes riikides elavat venekeelset vähemust.

Madisoni hinnangul on Le Peni poliitika keskmes muid EKRE-le palju olulisemaid asju, neist peamine euroskeptilisus ning visioon Euroopa liidust kui suveräänsete rahvaste liidust. Pühapäeval rõhutasid Mart ja Martin Helme oma raadiosaates samuti, et kõik seisukohad ei peagi kattuma.