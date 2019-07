Riho Terras: Kaljurand kritiseerib von der Leyeni valimist lihtsalt pettumusest

Terrase sõnul ei tohiks pärast kaklust rusikatega vehkida. „Saksamaa kaitseministri ainus puudus on Kaljuranna jaoks see, et ta tuleb valest parteist. Midagi muud on talle keeruline ette heita, sest ta on ennast tõestanud nii hiilgava professionaali kui ka tubli pereinimesena,“ sõnas Terras.

„Pärast sellist kommentaari sooviksin siiralt näha, kas Kaljurand eirab enda parteiperekonna – Euroopa sotsialistide poolt sõlmitud kokkulepet või hakkab Kaljurand oma sõnu sööma ja hääletab von der Leyeni ametisse nimetamise poolt. Ülemkogu püüdeid leida Euroopa Liidule järgmiseks perioodiks väärikad eestkõnelejad ei tasu parteilise kibestumise hoos allavett lasta,“ lisas Terras.