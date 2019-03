Riho Rõõmus ametist prii: lauluväljaku sihtasutust hakkab juhtima Urmo Saareoja

Juhatuse liikme leidmiseks kuulutas sihtasutuse nõukogu välja avaliku konkursi, kuhu laekus seitse avaldust, millest kvalifitseerus kuus. Konkursi valikukomisjon kohtus viie kandidaadiga ja esitas sihtasutuse nõukogule kaks kandidaati. Nõukogu kohtus mõlema kandidaadiga, misjärel otsustas nõukogu 5. märtsil valida uueks juhatuse liikmeks Urmo Saareoja.

SA Tallinna Lauluväljak nõukogu esimees Kairi Vaher avaldas siirast tänu senisele juhatajale Riho Rõõmusele. „Tema käe all on lauluväljak viimase 20 aasta jooksul hästi hoitud ning pakkunud rahvale võrratuid kultuurielamusi,“ märkis Vaher. „Ühtlasi soovin jõudu ja edu uuele juhile meie rahvusliku kultuurihälli hoidmisel ja arendamisel.“

Urmo Saareojal on Tartu Ülikooli magistrikraad ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimises. Saareoja on varasemast ürituste korraldamise kogemus üritusturundusfirmas ja töökogemus avalikust sektorist.

SA Tallinna Lauluväljak juhatuse liige esindab ja juhib sihtasutust ametilepingu alusel, kelle volitused kestavad kolm aastat. Juhatuse liikme peamiseks valdkonnaks on sihtasutuse halduses oleva territooriumi ja hoonete haldamine ning efektiivne majandamine, arengukava elluviimine ning kultuurisündmuste korraldamine ja teenindamine.