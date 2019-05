RIA: viimane suur e-valimiste tarkvara testimine toimus kevadel

Iga e-valimisi puudutava arenduse järel tellitakse läbistustestid ning seda tehakse enne, kui uuendatud tarkvara kasutusele võetakse.

"Läbistustestide järel valmib raport, milles tuuakse välja võimalikud tehnilised vajakajäämised ning soovitused nende paikamiseks," ütles Särekanno Delfile. Soovituste alusel teeb arendaja täiendavad muudatused ning seejärel testitakse tehtut vajadusel täiendavalt. "Kui kõik korras võetakse uuendatud tarkvara kasutusele," lisas Särekanno.

Selleks, et e-valimiste süsteemi testida, korraldab RIA hanked. Suuremate arenduste puhul on RIA kasutanud ka rahvusvahelisi tesitjaid nagu näiteks Soome firma Nixu. "Viimased suuremad testimised viidi läbi sel kevadel," märkis Särekanno.

Elektroonilise hääletamise platvormi lähtekood on Särekanno sõnul avalik ja igal eksperdil on võimalus seda uurida ning katsetada. "Kõikidel soovijatel on võimalik e-valimisi vaadelda ning valimisteenistus korraldab ka vastavasisulisi koolitusi," rääkis ta.

Hääle andmiseks kasutatakse digitaalset allkirja ja tehtud valik on krüpteeritud. Krüpteerimine tähendab seda, et inimese valik on salajane ja puudub võimalus sedeleid avada või mingil muul mõjutada. "Krüpteeritud häälte avamine toimub alles valimispäeva õhtul, kui seda teeb valimiskomisjon ning seda saab vaadelda," märkis Särekanno.