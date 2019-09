RIA küberturvalisuse juht Uku Särekanno asub tööle Euroopa Liidu IT-agentuuri

"Olen väga tänulik oma RIA kolleegidele ja partneritele. Koostöös on õnnestunud teha ära mitmed olulised asjad ning läbimõeldult lahendada ka mitu kriitilist olukorda," ütles Särekanno. Tema sõnul on oluline, et RIA küberturvalisuse teenistuse ülesandeks on tagada terviklik ülevaade Eesti küberruumis toimuvast, arendada info- ja võrguturbe nõudeid, teha järelvalvet ning tagada valmisolek suuremahulisteks kriisideks.

"Mul on hea meel selle üle, et küberturvalisuse seaduse jõustumine on läinud sujuvalt, ennetussuund käivitatud ning CERT-EE saanud vajaliku välisrahastuse oma infrastruktuuri arendamiseks. Käivitatud on reform Eesti inforturbe standardi välja töötamiseks ning kogu riigi infoturbe korralduse viimiseks ISO standardil põhinevaks," märkis Särekanno.

2018. aastal võeti vastu küberturvalisuse seadus, millega määratleti selgemalt erinevate valitsusasutuste ja erasektori rollid. Paralleelselt kinnitas valitsus järjekorras kolmanda küberturvalisuse strateegia ning lepiti kokku võtmetegevuste baasrahastuses.

"Uku Särekanno on olnud küberturvalisuse teenistusele väga hea juht ning tema ajal on tehtud RIAs ära palju olulisi asju nagu ISKE reformi käivitumine, CERT-EE infrastruktuuri kaasajastamine, ennetuskaampaaniate ellukutsumine, küberturbeseaduse jõustumine ning loomulikult CyberNeti loomine. Ma tänan Ukut kogu südamest tema tehtud töö eest RIAs ning soovin talle uues ametis palju jõudu!" lausus RIA peadirektor Margus Noormaa.