Restoraninädal toimub eriolukorrast hoolimata

Eriolukord ei ole praegu seadnud piire söögikohtadele ning seetõttu leiab ka korraldustiim, et restoranide nädala ära jätmine pole vajalik.

“Kui klient soovib oma külastusest loobuda, siis vastavalt reeglitele reserveeringute eest raha ei tagastata,” ütlesid nad. Loobumise korral on võimalus vautšer edasi kinkida.

“Tallinna restoranide nädalal ei korraldata toitlustusasutustes eraldi üritusi, mis soosiksid kogunemisi, vaid tegeletakse restorani põhitööga ehk söögi ja joogi serveerimisega külastajatele. Eriolukorra piirangud ei puuduta toitlustusasutuste tavapärast tööd,” sõnas riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõunik Jürgen Klemm.

Nädalasest üritusest osavõtvaid restorane on kokku 75. Kuidas tagavad restoranid turvalisuse, et inimesed üksteise tervist ohtu ei seaks? Lore Bistroo Facebooki lehel on kirjas, et nad asetavad külalised teineteisest eemale istuma, lubades jälgida korralikult kõiki ette antud soovitusi.

Jaapani restoran Kampai on samuti kirjutanud, et on tähelepanelikud ning arvestavad ohutusnõuetega. “Me oleme alati hügieeninõudeid äärmiselt kõrgel kohal hoidnud ning see ei muutu kunagi,” kirjutasid nad oma Facebooki lehel.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!