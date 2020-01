Restauraator Toivo Lepik ei tagane väitest, et Indrek Tarand küsis Eesti Moskva saatkonna remondilepingu eest talt 200 000 krooni

Ainsa tõendina on Lepikul protokoll Tallinna Restauraatori koosolekust, kus arutati Moskva saatkonna renoveerimise hinda. Seal seisab, et Moskva saatkonna ehitamise hinna kalkuleerimisel tuli arvestada 10 protsenti kasumit eelarvelisest maksumusest, s.t koguhinnast. Lepik kirjutas eile Facebookis, et just seda kasumit oleks kasutatud Helme mõisa renoveerimistöödeks, sest Helme võetud laen kahekorruselise räämas mõisa taastamist poleks katnud. Täna Delfile antud intervjuus väidab ta, et Helmega aga sellist juttu polnud kunagi. Nii räägib ta vastu ka iseendale.

Moskva saatkonna ehituse teine etapp osutus kallimaks kui esimene. Krõbedama hinnaga remondilepingule andis allkirja vaid Helme, Tarand keeldus ja ehitusega edasi minna ei saanud. Eile kirjutasite Facebookis, et pärast seda tuli teie jutule Peeter Kangur, kes küsis 200 000 krooni. Milleks ta seda küsis?

Indrek Tarandile üleandmiseks. Mina püüdsin Tarandit seepeale kätte saada, mitte ei jätnud asja enda teada. Muidugi ma ei läinud sellest karjuma, aga Tarand ega (tollane välisminister Toomas Hendrik - toim.) Ilves ei võtnud mind vastu.

Kangur eitas, et selline juhus on olnud, Tarand ei hakanud 200 000 krooni küsimist eile eraldi isegi kommenteerima. On teil oma väidete tõestuseks mingeid tõendeid?

Absoluutselt mitte. Mul on silme ees see hetk, istusime Peeter Kanguriga Šoti klubis tänavapoolses kabineti akna all. Kangur kutsus mu eelmisel õhtul välja, ütles, et on kiire teadaanne: nüüd on selline lugu, et tuleb Tarandile anda 200 000 krooni, kui tahad Moskvaga jätkata. See oli mulle täiesti võimatu ja eks selline asi vihastas ka, et nii küsiti. Siis tekkis mul kahtlus, kas Peeter Kangur tahab ise teenida, on see Tarandiga kahepeale või on Tarand ise sellise nõudmise esitanud. Kangur oli tollal hall kardinal, kes käis riigiametnikega läbi, oskas neile hõlma alla pugeda, et mingit teenust saada ja vahendada.

1990. aastate lõpust olete avalikult rääkinud, et Moskva Eesti saatkonna ümberehitustööde leping oli otseselt seotud Helme Suure-Lähtru mõisa ostmise ja hilisema restaureerimisega. Tollal ütlesite, et Helme jäi teile mõisa remondi eest raha võlgu ja tegi ettepaneku mõisa remontida osaliselt Moskva saatkonna remondilt teenitud kasumi arvelt. Eile kirjutasite sama oma Facebookis. Mida tähendab, et saatkonda tuli remontida kasumi arvelt?