Reservõppustel osalejat toetavate tööandjate arv on aastaga kahekordistunud - üle 200 tööandja jätkab õppuste ajal palga maksmist

Enne esimest Siili suurõppust olid esimesed algatusega kaasa tulnud tööandjad Tallinna Lennujaam AS ja Tallinna Lennujaam GH. Eelmise aasta veebruaris oli riigikaitsjaid toetavate ettevõtete arv 63, aga juba sama aasta aprillis oli see number 103. Siili ajal ja järel ületas aga toetavate tööandjate arv 200 piiri.

"Oleks kohatu spekuleerida teemal, mis võiksid olla vastuargumendid, küll aga saan öelda, et tööandjad, kes on endast meile märku andnud, on olnud väga positiivse suhtumisega ja näidanud üles initsiatiivi ning näinud võimalust riigikaitsesse panustada.

Tema sõnul on tähtis siinkohal sellisest võimalusest rääkimine ja teavitamine, sest näiteks enne eelmist õppust Siil oli veebruari lõpuga meile teada 63 tööandjat ja juba sama aasta aprilli alguseks oli see number 103 ning kasvas Siili ajal ning järel kuni jõudis praeguse arvuni.

Õppekogunemiselt puudumise põhjused on aga Jõesalu sõnul erinevad ja sõltuvad kindlasti konkreetsest reservväelasest. "Need on seotud siis kas õpingute, pere või tööeluga, kusjuures alati ei pruugi olla põhjuseks palgakaotus, vaid just konkreetsed tööülesanded," ütles ta.

"Siinkohal on paslik meelde tuletada, et kui reservväelane ei saa mingil põhjusel õppekogunemisel osaleda, siis tuleb sellest kindlasti oma üksusele teada anda," märkis Jõesalu.

Kaitseväele teadaolevate riigikaitsjaid toetavate tööandjate nimekirjaga saad tutvuda siin.