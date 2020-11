Repsi skeeme toetanud kantsler oma vastutust ei näe. Lubab vaid auto kasutamise korda parandada

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) teatas täna, et alustas reedel tagasi astunud haridusminister Mailis Repsi poolt riigi auto pereasjade ajamiseks kasutamise skeemi osas korruptsiooni tunnustel väärteomenetlust.

Reps on tänaseks tagasiastumisega võtnud poliitilise vastutuse, kuigi see ei pruugi väärteo kinnitamisel teda asjas karistusest vabastada.

Kui seadus paneb ministeeriumi juhtimise vastutuse ainuisikuliselt ministrile, siis tegelikkuses toimub otsuste tegemine natuke peenemalt. Selleks, et ministri juhtimisotsused oleksid kõik seaduslikud ja vastaksid nõuetele, on ministeeriumis ametnikud ja neist kõige tähtsam on kantsler.

Vabariigi valitsuse seadus nõuab kantslerilt lausa eraldi, et ta valvaks eelarveraha otstarbeka kasutamise üle ja korraldaks riigivara kasutamist kooskõlas riigivara seadusega. Kui minister soovib näiteks raha kulutada viisil, mis on seaduse piiri peal või koguni üle selle, on kantsler tema viimane kaitsevall, kes peab ütlema, et otsus oleks vale või kahtlane. Ministrit ta takistada ei saa, kuid Eesti ministeeriumites on olnud juhtumeid, kus ükski ametnik ega ka kantsler ei pane ministri otsusele tavapärast kaasallkirja, millega sisuliselt võtab poliitik kogu vastutuse järgneva eest.

Mailis Repsi autovedude juhtum on aga äraspidine. Pärast Õhtulehe loo ilmumist oli ministri skeemide üheks esimeseks kaitsjaks haridusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, kes väljastas isegi sellekohase pressiteate. Laidmets lausa kiitis otsesõnu täna väärteomenetluse alla läinud skeemile takka, millest on selgelt näha, et kõik toimus kantsleri teadmisel ja heakskiidul.

„Haridus- ja Teadusministeeriumi tugistruktuuride töötajad andnud parima, et minister saaks eriti pingelistel tööpäevadel erilisel koroona-aastal oma tööülesandeid täita ja teda aidanud logistiliste probleemidega. Rõhutan, et nimetatud transpordivahendi puhul on tasutud õiguslikult korrektselt erisoodustustasu, mis võimaldab kasutada sõidukit ka töövälisel ajal,“ ütles Mart Laidmets Repsi toetuseks saadetud teates.