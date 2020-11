Repsi kaasus jõuab korrutpsioonivastasesse erikomisjoni

Et komisjoni selle ja järgmise nädala istungi päevakorrad on juba kinnitatud, võib teema arutlusele tulla aga alles detsembris. Samas ei ole Raiki sõnul välistatud komisjoni erakorraline istung, mille saab ta ise kokku kutsuda.

Raiki sõnul sõltub komisjoni arutelu ka sellest, millise otsuse võtab Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO soovitusega seoses vastu lõpuks Eesti valitsus korruptsiooni defineerimise teemal. Nimelt on GRECO andnud soovituse Eesti valitsusele juba septembriks võtta seisukoht korruptsiooni mõiste teemal - kõrgemate riigiametnike ja nende nõunike suhe, läbipaistvust, aga ka ametiautode kasutamisega seonduv.

Samuti käiks seal arutelu alla ka igasugused ministriametiga seotud muud hüved, nagu näiteks ka ametiauto teema.

"Kui kunagi oli altkäemaksuks konjakipudel ja lillekimp, siis nüüd on mõjuvõimuga kauplemise üheks sümboliks ametiauto, sugulaste palkamine, nõunike võimestamine" selgitas Raik, kuidas korruptsiooni mõiste ajas muutub.

"Kõige halvem asi kõrges poliitikas on oma ametiseisundi kuritarvitamine. Siin on (teemaks - toim.) ametiseisundi kuritarvitamine, kuivõrd on ametiauto ja ministeeriumi töötajate tööjõu kasutamine erahvides selle teema osa. Eesti poliitkkale, riigikogu liikmetele see lugu praegu au ei tee," ütles Raik.

"Muidugi on tegemist tõsise jamaga," võttis Raik teema kokku. "Mul on piinlik ja mul on kahju. Samas on selge - olen ka ise minister olnud - et ministri töö on ülimalt kurnav," ütles Raik oma seisukoha, et selles ametis on vaid kaks ilusat päeva - kui saad lilled ametisse astumise puhul ja kui saad lilled ametist lahkumise puhul. Kui seda ametit pidada kuue lapsega, on see tema sõnul veel omaette katsumus.

Õhtuleht avaldas eile loo sellest, kuidas Mailis Repsi autojuht ajab ministri eraasju: käib poes, viib lapsi kooli-lasteaeda. Viimase kuu jooksul tehtud ajakirjanduslik vaatlus näitas, et minister on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi vedada. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga. Mailis Reps selgitas, et autojuht võtab lapsed lasteaiast ja koolist peale, sest nii olevat lihtsalt praktiline.