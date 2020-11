Repsi endine sohver: sõidutasin lapsi rohkem kui ministrit

Intervjuus Õhtulehele väitis endine autojuht, et haridusminister Mailis Reps oli vajanud septembrist autojuhti, kes pühenduks tüielikult tema laste sõidutamisele. "Kooli, lasteaeda, muusikakooli ja koju," rääkis endine autojuht.

See Urmasele ei sobinud, mistõttu sai ta ametist priiks. Kaks päeva hiljem oli tema asemele palgatud uus autojuht.

Reps ütles täna ERR-ile, et autojuhidega on temal olnud vastastikused kokkulepped.

"Küsimus ei ole ju olnud selles, et kedagi on sunnitud või mõjutatud. See on kujunenud nelja aasta jooksul nii eelmise autojuhiga kui selle autojuhiga," selgitas Reps.

"Küsimus, mille ümber eelmise autojuhi kommentaarid olid, mida ma ka Õhtulehele selgitasin, on seonduvalt sellest perioodist, kui mul Charlotte (Repsi noorim laps – toim.) oli väga väike. Nimelt esimesed seitse kuud oma elust ta käis minuga igapäevaselt tööl kaasas. Ja sinna perioodi jääb ka Eesti eesistumine, kus tõesti tuli käia ka üsna palju Brüsselis," rääkis Reps.

"Aga seda küsimust, et nüüd oleks keegi eraldi tööle võetud või tema tööülesandeks oleks olnud lapsehoidmine, lükkan kategooriliselt tagasi, see ei vasta tõele. Nagu ma veel kord ütlen, mul on olnud 17 aastat lapsehoidja. Vastasel korral mul ei oleks olnud võimalik teha sellist karjääri, nagu ma olen poliitiliselt teinud," rääkis Reps.

Õhtuleht avaldas eile, kuidas Mailis Repsi sohver ajab ministri eraasju: käib poes, viib lapsi kooli-lasteaeda. ajakirjanduslik vaatlus viimase kuu jooksul näitas, et minister on segi ajanud riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil vedada tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi. Kolmel vaadeldud tööpäeval polnud ühegi sõidu puhul tegu ministri ametisõiduga. Mailis Reps selgitas, et autojuht võtab lapsed lasteaiast ja koolist peale, sest nii olevat lihtsalt praktiline.