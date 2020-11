Reps: valitsus otsustab teisipäeval ilmselt 2 + 2 reegli kehtestada

Reps tõdes, vaieldakse ühissõidukite, kitsaste siseruumide ja seal maskide kandmise üle, ühtlasi sõna "kohustus" üle. "Samuti tuleb rida erandeid ilmselt. Välja jäävad kindlasti ka lapsed," märkis Reps, vahendab ERR.

Üleüldise maskikohustuse kehtestamist ei toetata, ütles Reps.

Teine küsimus on, millises ulatuses ja kui jõuliselt 2 + 2 hajutamisreegel tagasi tuua.

"Tõenäosus, et see tagasi tuleb, on väga suur. Küsimus pole, kas, vaid küsimus on, millistes proportsioonides hajutamise nõue tuleb," lisas Reps.

Hajutamist poodides ja restoranides arutatakse Repsi sõnul samuti.

Reps tõdes, et osa eksperte, kes valitsusele nõu annavad, ütlevad, et tuleb kiiresti reageerida. Teiselt poolt on kaalukausil majandus ja inimeste võime alanud pimedatel kuudel isolatsiooni jääda.

