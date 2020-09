Reps: Tallinna meetmed laste kojusaatmisel on ebaproportsionaalsed

Reps ütles ERR-ile, et selline valgusfoor, nagu Tallinn oma haridusasutustele kehtestas, on problemaatiline, vahendab ERR-i uudistportaal.

"Tallinn võttis oma sammud ette kevadise teadmise pealt ja need prognoosid ja plaanid tehti kevadel. Kevadel tõesti või suve hakul oli see meie parim teadmine, et kui statistiline näitaja läheb väga kõrgeks, siis see kajastab ühiskonnas levivat koroonat. Tänaseks on juba nii palju targemaks muututud ja ka see võimekus neid koldeid tabada on nii palju parem, et palutakse siiski kollete kaupa läheneda ja kui see tõesti puudutab kas lapsevanemaid – nii nagu see Ida-Virumaal läks mööda lapsevanemaid – või juba jõuab kooli, siis on distantsõpe põhjendatud," kommenteeris Reps.

Ta ütles, et kuna Tallinna lennujaamas on käimas praegu reisijate massiline testimine, võib see statistiliselt lüüa näitajad kiiresti väga kõrgeks, ent juhuvalimiga tehtavast seireuuringust tuleb välja, et koroona ei levi juhuslikult.

"See levib endiselt kollete kaupa ja kolded õnneks suudame täna suhteliselt kiiresti tabada," ütles Reps.

Seetõttu leiab ta, et distantsõpet on põhjust pealinnas rakendada praegu üksnes sel juhul, kui õpetajad seda õppeprotsessi parandamise nimel gümnaasiumiastmes teha soovivad, mitte aga koroonaolukorra tõttu.

"Need meetmed täna on liiga varajased," ütles ta Tallinna korralduste kohta.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.

