Reps: tahame lapsed väikeste gruppidena 15. maist kodudest välja tuua

Reps ütles “Aktuaalse kaamera” stuudiointervjuus, et paraku pole lootustki, et pärast koolivaheaega, 4. mail saaksid kõik lapsed korraga kooli minna, küll aga on plaan võimaldada koduõpet alates 15. maist jupi kaupa lõpetada, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Repsi hinnangul võiks alates 15. maist lubada umbes kümneliikmelisi õppegruppe, mis tähendab, et suuremad klassid tuleks kolmeks jagada. Keda kooli kutsuda, jääks õpetajate otsustada — on need siis õpilased, kes vajavad individuaalsemat lähenemist, konsultatsioone või on vaja läbi viia arenguvestlusi lapsevanematega.

Reps möönis, et koduõpe jätkub osaliselt ilmselt ka 15. maist, kuid suuremas osas tahaks ta lapsi ikkagi kodudest välja tuua. Eeskätt loodab ta, et väiksemad õppegrupid saaksid käia muuseumides ja matkaradadel ehk teha klassivälist loovtööd, mida õppeaasta lõpul ikka klassidega tehakse. Tema sõnul igatsevad eeskätt huvihariduse ja loovtööde õpetajad juba ammu oma õpilasi.

Valitsus arutab koduõppe lõpetamise võimalusi neljapäeval. Reps möönis, et koolid tahavad kindlustunnet konkreetsete kuupäevade näol, et plaane teha, ent lisas, et kui 15. mai valitsuse istungil ära kinnitatakse, jääb sellele juurde ikkagi klausel, et kui mai alguses on selge, et pandeemia numbrid alla ei kähe ja eritingimusi 15. maist leevendada ei saa, ei saa ka koduõppe järk-järgulist lõpetamist tulla.

