Reps saab kasutamata jäänud puhkuse eest pea 13 000 eurot hüvitist

Haridusministeeriumi avalike suhete juht Tarmu Kurm ütles, et selles valitsuses töötades jäi Repsil kasutamata 66 kalendripäeva puhkust, mille eest hüvitatakse talle 12 559 eurot. Hüvitisest võetakse maksud maha.

Kurm selgitas, et möödunud aastal teenis endine minister vastavalt seadusele 35 puhkusepäeva, mida oleks olnud võimalik kasutada kuni selle aasta lõpuni. Tänavu oli ta ametis 21. novembrini ja teenis selle aasta jooksul 31 puhkusepäeva.

See tähendab, et Reps ei puhanud selles valitsuses olles kordagi.

"Seaduse järgi kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse, kuid see aegub aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse," lisas Kurm.

Puhkas tööajast

Reps oli haridus- ja teadusminister alates 2016. aastast, kui alustas tööd Ratase esimeses valitsuses. Nelja aasta jooksul ministrina puhkas Reps Kurmi sõnul ametlikult vaid korra - 2017. aasta oktoobris kaheksa päeva.

2018. aastal oli Repsil samuti puhkus, mida aga ametlikult ei vormistatud. Nimelt käis ta sisuliselt tööajast ametiautoga reisil Horvaatias. Postimehele põhjendas Reps mitteametlikku puhkamist sellega, et ei tahtnud saata oma dokumente kellelegi teisele allkirjastamiseks ja reeglina Euroopas reisides ta endale asendust ei vormistanudki.

Kurm ütles, et Horvaatia reisi puhul oli tegu kokkuleppega, et see aeg kompenseeritakse n-ö ületundide eest vaba ajaga. Ta kinnitas, et mingeid kulutusi selle reisiga seoses ministeerium ei katnud.