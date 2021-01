Reps riigikokku jäämisest: eks ma oleks loomulikult eelistanud olla valitsuses

Repsi sõnul proovib ta siiski jätkata koalitsiooni nõustamisega ka igapäevaselt riigikogus töötades. "Kuna ma olen olnud selle koalitsiooni tegemise juures päris esimestest minutitest, eks ma siis annan oma parima, et see ka reaalselt tööle hakkab. Eks ma oleks loomulikult eelistanud, et ma oleks seal saanud olla ka igapäevaselt, aga tuleb siis anda panus näiteks koalitsiooni nõukogu kaudu," ütles ta.

Reps tõdes, et otsusele aitas kaasa avalik surve. "Kuna kõikides portaalides jagati mulle juba ministrikohti ja samal ajal pandi seda pahaks, siis otsustasin jah enda jaoks ära ja ütlesin välja, et mind järgmises valitsuses ei näe," selgitas ta. "Peamine põhjus loomulikult ongi see, et uurimine käib. Kui oled valitsusest lahkunud teatud mittekorrektse käitumise pärast, siis on vajalik enne see protseduur lõpuni ära oodata ja siis vaadata, millised on järgnevad sammud."