Reps põhjendab, miks soovib eksamite üle otsustamiseks tähtajatut ainuvõimu: pole teada, kaua eriolukord kesta võib

"Peamine, mida aga selle eelnõuga seoses soovin rõhutada on see, et selle eesmärk on eriolukorras leida parimad ja paindlikud lahendused kooli lõpetamiseks. Kuna praegu seadus seda ei võimalda, siis vastavad muudatused ministeeriumis ette valmistasimegi ja need Vabariigi Valitsus ka heaks kiitis. Nende muudatuste vajalikkusele on tähelepanu juhtinud nii koolijuhtide ühendus kui ka paljud koolid eraldiseisvalt," selgitas Reps.



Lõppsõna on Repsi sõnul siiski riigikogu öelda. "Kui leitakse, et oleme ministeeriumis olnud liiga kaugele vaatavad ning otsustatakse, et vastav õigus on mõistlik määrata vaid selleks aastaks, siis ega me ei kurvasta, eelkõige on tähtis eriolukorras vajalikeks lahendusteks mandaat saada," selgitas Reps.