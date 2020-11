Reps: olen läinud oma mugavuses ebaproportsionaalseks

"Juriidilises mõttes loomulikult on sellele hinnang antud, justkui kõik oleks korras, aga loomulikult ma ühinen kõigi teiste nördimusega. Enesepeegeldusena tagasivaadatuna on see selgelt ebaproportsionaalne," ütles Reps "Aktuaalsele kaamerale", vahendab ERR-i uudisteportaal.

Repsi sõnul oli logistika laste transportimisel paigas ning autojuht võttis lapsed igal õhtul kooli lähedalt parklast peale.

Minister märkis, et kuuldused nagu oleks eelmine autojuht lahkunud ametist, kuna ei soovinud lapsi transportida, ei vasta tõele.

Reps ütles, et ei ole oma poliitilise karjääri jooksul valetanud ja ministeeriumi autoga reisil käimist algselt ei mäletanud.

Minister rõhutas et ta ei ole teadlikult valetanud. "Ma koheselt korrigeerisin seda, olen korduvalt jälginud, et ma mitte ühelgi hetkel ei ütleks midagi eksitavat, kinnitan teile, ei ole valetanud."

"Lapsehoidmine on – tõe huvides – on mul olnud kogu aeg üks ja sama peretugi, vastasel juhul ei oleks võimalik olnud seda ametit pidada. Mis puutub logistikasse, siis loomulikult, veel kord vabandan, olen läinud selgelt oma mugavuses, praktilisuses ebaproportsionaalseks ja loomulikult teen oma korrektuurid," ütles Reps.