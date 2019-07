Reps kaalub koolijuhtide tähtajaliste töölepingute tagasitoomist

Reps rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et koolijuhtide töölepingud muutusid tähtajatuks kümmekond aastat tagasi, sest taheti, et koolijuhtidel oleks rohkem õigusi, nad ei sõltuks niivõrd kohalikest omavalitsustest ja saaksid pikaajalisemalt ametis olla.

Minister tõdes, et ajaga on tulnud välja selle otsuse negatiivsed küljed. "Aina enam tuleb signaale, et tagasi võiks tuua tähtajalise töölepingu. Võib-olla ta ei peaks olema viieaastane, võib-olla peaks olema veidi pikem," ütles Reps.

Ta lisas, et rotatsiooni toimumiseks on vajalik, et koolijuhid saaksid kindla perioodi tagant hinnangu, mille põhjal otsustatakse, kas ta jätkab ametis või ei.