Reps jätkab temaga seotud kriminaalmenetlusest hoolimata Keskerakonna juhatuses

"Erakond jälgib menetluse käiku. Täna ütleb prokuratuur, et väärteomenetlus on kvalifitseeritud kriminaalmenetluseks, kuid kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. Järgime õigusriigi põhimõtteid ja ootame uurimise edasist käiku, mida see toob," ütles Hanimägi Delfile.

"Otsused sõltuvad ühel või teisel hetkel juurdluse käigust," viitas ta sellele, et Keskerakond ei plaani hetkel seada kahtluse alla riigikokku kuuluva Repsi sobivust partei aseesimehe ja juhatuse liikme positsioonidele.

"Laseme jõustruktuuridel oma tööd teha," sõnas Hanimägi ja lisas, et praegu on uurmine veel väga värske.

Politsei alustas möödunud aasta 24. novembril Mailis Repsi võimaliku rikkumise asjaolude selgitamiseks väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist (KVS § 17).

Mailis Repsi kohta ilmunud materjaliga tutvudes leidis toona ka prokuratuur, et viiteid võimalikule kuriteole ei ole.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp ütles täna, et uurijad kogusid möödunud aasta novembris alustatud väärteomenetluse käigus tõendeid ministeeriumi vara võimaliku väärkasutamise kohta ning asja uuritakse edasi kriminaalmenetluses. "Uurimise käigus ilmnesid viited võimalikule kuriteole ning seetõttu kontrollime asjaolusid edasi kriminaalmenetluses. Uurimine on suures osas seotud teabega, millele on juba varasemalt meediakanalites viidatud," sõnas Ats Kübarsepp.

Riigiprokurör Denis Tšasovskih sõnas, et praegu kontrollitakse jaanuari lõpus alustatud kriminaalmenetlusega viiteid ministeeriumi vara võimalikule omastamisele. "Varem alustatud menetlus jätkub tõendite kogumisega, et kontrollida võimalikku kuriteokahtlust. Praegu kellelegi kahtlustust esitatud ei ole," lisas prokurör.

Möödunud aasta 17. novembril paljastas Õhtuleht, et Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastu. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja saab 3500 eurot palka.