Reps ETV-s: võlgnen kõikidele televaatajatele vabanduse

Õhtuleht avaldas eile loo, mis näitab, kuidas haridusminister laseb ministeeriumi autojuhil teha ametiautoga isiklikke sõite, näiteks sõidutada lapsi või käia poes.

"Ringvaate" saatejuht Marko Reikop küsis haridusminister Mailis Repsilt, kas minister tunneb, et ta on midagi valesti teinud.

"Loomulikult," ütles Reps. "Ei ole kahtlustki, et võlgnen kõikidele televaatajatele vabanduse. Selline elukorraldus, nagu ta siin nelja aastaga samm-sammult on kujunenud, on mingitel praktilistel hetkedel tundunud täiesti mõistlik lahendus, aga nüüd kui vaadata seda kokkuvõtet ja iseenda peegeldust, siis loomulikult olen ületanud sellise mõistliku lahenduse piiri ja tuleb selgelt teha korrektuure."

Reps nõustus saatejuht Marko Reikopiga, kes tõdes, et Eestis on ju teisigi paljulapselisi üksikemasid, kes paraku ei saa riigi raha eest lapsi sõidutada.

"Terved need viimased päevas on see enesepeegelduse aeg olnud üsna sügav ja nendin, et põhimõtteliselt on mul täpselt samasugune küsimus. Loomulikult on ühelt poolt laual juriidiline taust, et jah, antakse ministrile ametiauto, maksud on makstud, isiklikult kasutada võib. Aga loomulikult kontekstis vaadatuna, Eestis on palju inimesi, kellele see ei ole lubatud ja minister peab olema väga ettevaatlik - kui tal on isegi juriidiliselt teatud asjad lubatud, kas nad näivad ka õiged ja kas see tegelikult on õige," vastas Reps.

Prokuratuur kaalub ministri vastu kriminaalasja algatamist. Reps sõnas, et läheb võimalikule kriminaalajale vastu avatuna ning on valmis vastama kõigile küsimustele.

Õhtuleht avaldas täna teisegi artikli, mis räägib sellest, kuidas ministril on kõrgepalgalised nõunikud, kellest ühe töö justkui ongi lapsehoidjaks olemine.

Repsi sõnul ei vasta see siiski tõele. "On olnud periood, kus on tõesti võib-olla rohkem olnud tuge vaja, see oli eesistumise periood, kus Charlotte oli väga väike," ütles Reps, ent tõdes, et praeguseks on lood teised. "Nõunike abistamise pool, seda me oleme siin väga põhjalikult kaalunud. On olnud hetki, kus ma tõesti helistan ja palun abi. Aga ühe nõuniku töö on ministri päevakava programmiliselt aidata ja teise nõuniku töö on olnud suurte seadusalaste pakettide analüüsidega."