REPORTAAŽ | "Me ei ole tomatid!" Tallinna abilinnapea vilistati rattakellade saatel välja

„Ma olen teiega nõus, et osa inimesi ei ole võib-olla sündinud selleks, et rääkida kaamerasse, nad teevad lihtsalt head tööd,” vastas Novikov hüüetele, mis nõudsid Rüütelmaa vallandamist. „Osa suudab seda ka kaamera ees näidata, osa mitte. Meil on väga head inimesed, kindlasti ei ole üks inimene see, kes selle valdkonna eest vastutab. Aga ma olen teiega nõus, et see eksperiment näitas nii mõndagi.”

Novikov rõhutas samas, et ta ei tahaks elada ühiskonnas, kus otsustatakse kõnekoosolekutel või televisioonisaadete põhjal, kas keegi sobib ametisse või mitte. Abilinnapea saadeti kõnepuldist minema pahakspaneva „Buu!” saatel ning sotsiaaldemokraat Rainer Vakra kingitud kodarakaardiga, millel ilutsevaid punaseid vilju kattis kiri: „Ma ei ole toma!”

Säärase kodarakaardi kirjaga "Ma ei ole tomat!" kinkis Rainer Vakra Andrei Novikovile. Foto: Karl-Eerik Pink

Poliitiline küsimus



Ürituse üks korraldajaid, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid selgitas Delfile, et autostumine on Tallinna teravamaid probleeme, mil on palju põhjuseid. „Kui väga lühidalt kokku võtta, siis meil aina suureneb nende inimeste osakaal, kes kasutavad oma igapäevaseks liikumiseks autot. Mida jõuakamaks saavad meie leibkonnad, seda rohkem ostetakse ühe auto asemel kaks, seda rohkem on meil ummikuid, linnaõhk on halb ja ma arvan, et suur osa tallinlastest seda tegelikult ei taha.”

„Linn peab põhimõtteliselt oma poliitikat muutma,” leidis Kaljulaid. „Prioriteediks tuleb seada, et jalakäijatel oleks ohutu käia – mitte ainult tervetel noortel jalakäijatel, aga ka väikestel lastel, eakatel, ratastoolis liikujatel. Et jalgratta, elektritõukeratta, muude kergliikuritega oleks võimalik samamoodi ohutult ja mugavalt sõita. Et neil oleksid oma rajad, et nad oleksid selgelt eraldatud, kaitstud autode eest ja kus vähegi võimalik, ei oleks segamini jalakäijatega. See eeldab suurt mõtteviisi muutust. Mul ei ole absoluutselt mitte vähimatki illusiooni, et täna siin vabaduse väljakul neljandal korrusel istuv Mihhail Kõlvart seda teeb. Ta ei tee seda kindlasti. See on absoluutselt välistatud.”