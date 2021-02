Algselt ahiküttega majad püstitasid vangistatud sakslased. Narva kontekstis on tegemist väga vanade hoonetega, kuid praeguseks on need üldiselt heas seisukorras - uuendatud on torude võrgustikke, katuseid, trepikodasid. Narvalaste seas on nõudlus selliste kõrgete lagedega korterite vastu suur, eriti perede hulgas, kus on rohkem kui üks laps.

“Meie naabruskonnas on alati olnud palju lapsi,” ütles Delfile Inga, keskealine naine, kes elab majas, kus laupäeval traagiline õnnetus aset leidis.