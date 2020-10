Repinski Keskerakonnast väljaheitmist ei pelga: juhatus on väga toetav

Ida-Virumaa piirkonna juhatuse esimees Marek Kullamägi ütles, et otsuseni viis see, et Repinski on põhjustanud oma tegevusega erakonnale suurt mainekahju nii, et Ida-Virumaal Keskerakonda enam tõsiselt ei võeta.

"Tekib küsimus, kes siis siin ikkagi asju otsustab, kas piirkonna juhatus või Repinski. Tema on kõikvõimalike võimumuutuste taga, talle jäävad ette nii ametnikud kui ka erakonna liikmed, keda vahetatakse välja või umbusaldatakse olenevalt sellest, kes talle parasjagu meeldib," sõnas Kullamägi.

"Kokkuvõtvalt on kaks aastat hämatud, valetatud ja manipuleeritud," lisas ta.

Repinski ütles, et tal on keeruline Kullamägi etteheidetele vastata, kuna pole neid talt ise kuulnud. "Otsuse mind erakonnast välja heita tegi piirkonna juhatus minu selja taga ja kuigi olen püüdnud Kullamägi kätte saada, et rääkida, ei ole see seni õnnestunud," sõnas ta.

Repinski arvab ise, et konflikt on tekkinud erakonnasisesest konkurentsist, mitte tingitud tema juhtimisstiilist ja tegevustest. "Kullamägi on minu peale solvunud, et ma ei kaasanud teda Jõhvi asjadesse nii palju, kui ta soovis. Ilmselt on ka teisi probleeme, aga neid oleks pidanud omavahel arutama, mitte meedia vahendusel lahendama hakkama," ütles ta.

Juhatus toetab

Tema väljaheitmise kohta teeb lõpliku otsuse Keskerakonna juhatus. Repinski ütles, et kuigi ta pole kõigi liikmetega eraldi rääkinud, siis on üldiselt juhatus väga toetav ja erakonnast väljaheitmist ta ei karda.

"Leppisime Mihhail Korbiga kokku, et osalen järgmisel juhatuse koosolekul, et rääkida Jõhvi asjadest ja tekkinud probleemidest. Ma tean, et minu kohta levitatakse igasuguseid kuulujutte, mis ei vasta tõele nii et tahan neid ise valgustada," ütles ta.

Ka Kullamägi nentis, et ta on pea sajaprotsendiliselt kindel, et Repinski jätkab erakonnas, kuna mitmed juhatuse liikmed, nagu näiteks Jaanus Karilaid, on juba teda toetavaid seisukohti ka avalikult väljendanud.

"Repinski ongi seni saanud Jõhvis teha, mida tahab, kuna tal on Tallinna toetus. Mina tahaks, et Ida-Virumaal ajaks asju ikkagi kohalik juhatus," ütles ta.