Repinski ei saa Jõhvi vallalt 14 400-eurost lahkumishüvitist

"Pean tunnistama, et olin väga tänulik volikogu liikmetele nende varasema, minu jaoks suure üllatusena tulnud otsuse eest maksta mulle nii suurt kompensatsiooni. Otseloomulikult hindasin nende soovi minu tegevust tunnustada. Kuid kui varasemalt tahtsin suure osa sellest rahast annetada lasteaiale ja teistele valla asutustele, siis arvestades, millist vastukaja see otsus tõi, pean vajalikuks välja öelda, et kui volikogu mulle tõesti uue preemia määrab, siis ma ei saa seda enam kindlasti vastu võtta," vahendas Repinski.

Martin Repinski abikaasa, Siret Kotka-Repinski leidis postituse kommentaarides, et mees siiski vääriks preemiat. "Martin tegi vallavanemana tööd hingega. Tegi tööd nii pärast viite kui nädalavahetusel. Tegi ka tööd pere arvelt. Mina isiklikult arvan, et ta vääriks preemiat. Ta tõi vallale suuri summasid, mille eest hakatakse Jōhvi valda arendama," kirjutas ta.

"Martin otsustas igasugusest preemiast loobuda. See on aumehelik käitumine. Mina ei tea palju neid inimesi, kes on valmis 14 000 eurost loobuma," lõpetas Kotka-Repinski.

Martin Repinskist sai Jõhvi vallavanem 2018. aasta juunis. Enne teda oli vallavanema palk 2800 eurot, Repinskile hakati maksma kõrgemat, 3600-eurost kuupalka.