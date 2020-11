Rene Kokale peab riigikogus koha vabastama Kai Rimmel

Kai Rimmel pääses riigikokku Rene Koka asendusliikmena Harju- ja Raplamaa piirkonnast, kus Kokk sai pea 1500 häälega ringkonnamandaadi ja Rimmel täitis 873 häälega piirkonna kvoodi.

Rimmel on riigikogus majanduskomisjoni liige.

Ta kuulub parlamendis järgmistesse ühendustesse: Saarte toetusrühm, Eesti ajaloo toetusrühm, Elektroonilise hääletamise läbipaistvaks ja usaldusväärseks muutmise toetusrühm, Modernse tehnoloogia, energeetika ja teadusuuringute toetusrühm "Tuleviku Eesti", Laste toetusrühm, Riigieelarve arusaadavaks muutmise toetusrühm, Eesti toiduainetetööstuse toetusrühm, Erivajadustega inimeste spordi ja liikumisharrastuse toetusrühm, "Tähelepanelik Eesti" toetusrühm, Omastehooldajate ja hooldajate toetusrühm, Külaliikumise toetusrühm, Linnamäe hüdroelektrijaama kaitse toetusrühm, Otsedemokraatia toetusrühm, Sõnavabaduse toetusrühm, Vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühm.

Parlamendirühmad, kuhu Rimmel kuulub:

Eesti-Ungari parlamendirühm, Eesti-Georgia parlamendirühm, Eesti-Ukraina parlamendirühm, Eesti-Brasiilia parlamendirühm, Eesti-Armeenia parlamendirühm

Kokk lahkub tervislikel põhjustel riigikokku

Rene Kokk teatas täna, et esitab homme peaminister Jüri Ratasele tervislikel põhjustel lahkumisavalduse.

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,” sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.”