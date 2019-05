Relvatootja Sig Sauer ei saanud kaitseväe relvahankes õigust ka halduskohtus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas ülemöödunud aastal välja hanke, mille eesmärk oli hankida Eesti kaitseväele uusi automaattulirelvi. Hankele tunnistati vastavaks kolm pakkujat, võitjaks kuulutati Lewis Machine & Tool Company (LMT). Seepeale vaidlustas samuti hankele vastavaks tunnistatud Sig Sauer otsuse riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO).

Samuti taotles Sig Sauer halduskohtus Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja tänavu 11. märtsil tehtud VAKO otsuse tühistamist, millega tunnistati LMT verifitseerimist ja pakkumus edukaks. Kaebaja hinnangul ei ole hankija otsused õiguspärased, kuna verifitseerimine toimus vastuolus hankedokumentide tingimustega.

Vaidlus oli selles, kas relva kaba ja punatäppsihikut pidi hankedokumentide tingimuste kohaselt kukutamistesti raames testima ja kas nendele testi käigus tekkinud kahjustusi tuli käsitleda relva oluliste puudustena.

Kohtu hinnangul nägid hankedokumendid ette, et relva kaba suhtes tuli verifitseerimise raames läbi viia üksnes ülevaatus. See hõlmas pelka vaatlust ning lihtsamaid kaba füüsilist vastupidavust mittekontrollivaid toiminguid.

Kohus leidis, et kui vastav relva osa pidi osalema ka mõnes testis, siis oli hankija selle hankedokumendis konkreetselt välja toonud. Hankedokumendis ei olnud aga nõuet, et kaba ja punatäppsihik oleksid pidanud osalema kukutamistestis ja jääma seejuures terveks. Seetõttu ei olnud õiguslikku tähendust asjaolul, et relva kaba ja punatäppsihik said kukutamistestil kahjustusi.