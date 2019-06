Relvadega seotud juhtumitest antakse politseile varasemast poole rohkem teada

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juhi Valdo Põderi sõnul selgub selliste juhtumite puhul enamasti, et tegemist ei ole siiski tulirelvaga. "Politsei eeldab alati, et relvataolise esemega vehkija käes on tulirelv, reageerides suurte jõududega ja resoluutselt, sest kaugelt ei pruugi olla võimalik hinnata, kas tegemist on mängupüstoli või päris tulirelvaga," selgitas ta.

Põder ütles, et relvaga seotud teadete arvu kasv võib olla nii märk inimeste paremast teadlikkusest kui ka suurenenud ohutundest.

Politsei statistika näitab, et relva käitlemisega seotud süüteod ning relva, relvana kasutatavat või relvataolist eset kasutades või sellega ähvardades toime pandud kuriteod ei ole kasvutrendis. Möödunud aastal oli selliseid kuritegusid 150, relva käitlemisega seotud süütegusid registreeriti 119. Põderi sõnul jäävad need numbrid viie aasta võrdluses samasse suurusjärku.