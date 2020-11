Rekord: ööpäevaga lisandus 374 koroonanakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 166,5, vahendas ERR.

Enim tuli uusi haigestumisi juurde Harjumaale (sh Tallinn), kus koroonaviirus tuvastati 240 inimesel. Ida-Virumaal tuvastati 60 nakatumist.

Esmaseid koroonateste tehti kolmapäeval 3207.

Eestis on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord. Haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab kiirelt. Valitsus avalikustas eile uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Testi esimesel võimalusel! Ka väheste haigusnähtude korral pöördu perearsti poole või helista numbril 1220.

Lähikontaktsena püsi kodus! Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis ehk vähemalt 15 minutit lähemal kui 2 meetrit olnud inimesed peavad jääma koju. Karantiini kestust saab lähikontaktne lühendada, kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks.

Sel nädalal algas vastutustundlikkusele suunatud sotsiaalkampaania “Hoiame Eesti elu avatud!”, mis kutsub inimesi üles järgima viit põhireeglit: püsi haigena kodus, hoia distantsi, kanna maski, pese käsi ja laadi oma telefoni HOIA rakendus.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 180 660 korda. Rakenduses on end haigeks märgitud 322 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 178.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise prooviandmise kohta. Seal on ka vajalik info arstidele ja tööandjatele. Samuti saab sel lehel broneerida endale aega saatekirja olemasolul, saada sertifikaadiinfot, klienditoe numbreid ja proovivõtukohtade asukoha koordinaate jne.